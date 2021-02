Intossicata dal sushi | necessita un trapianto di fegato per salvarle la vita

Leggi su chenews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La ventunenne, sentitasi male poco dopo aver mangiatoal ristorante, è stata trasportata urgentemente in ospedale. Sembrava una normale mangiata dicon le amiche, ma questa si è poi trasformata in una corsa contro il tempo perla. Succede a Foligno, dove una ragazza di appena 21 anni è stata ricoverata in gravi condizioni a causa di un’insufficienza epatica. La giovane ha dovuto subire rapidamente undi, il quale insieme ad altri organi interni, era stato difficilmente compromesso. Successivamente all’operazione, la ragazza è rimasta cinque giorni in terapia intensiva per restare sotto osservazione. La giovane non si è ancora risvegliata e ripresa totalmente dall’evento, non ha ancora avuto contatti con la famiglia e ...