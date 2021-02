“Il mio nemico numero uno al GF Vip? Tommaso Zorzi!”, parla Massimiliano Morra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Non saluto in studio?”, Massimiliano Morra ha chiarito la questione emersa nelle passate giornate sul suo essere “scontroso” con il resto del gruppo del Grande Fratello Vip. L’attore poi ha parlato pure di Tommaso Zorzi, “etichettando” addirittura come il suo nemico numero uno. Morra parla di Tommaso Zorzi: “Il mio nemico numero uno!” Si può... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Non saluto in studio?”,ha chiarito la questione emersa nelle passate giornate sul suo essere “scontroso” con il resto del gruppo del Grande Fratello. L’attore poi hato pure diZorzi, “etichettando” addirittura come il suouno.diZorzi: “Il miouno!” Si può... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : mio nemico Non passa la fiducia al Sindaco in Consiglio, cosa succederà?

Ogni giorno c'è un nemico'. Sulla questione dei dissidi con Asp e dei disservizi dell'azienda ... Il mio voto sulla mozione è favorevole, pur se sono contrario ai metodi usati, che ci hanno imposto un ...

Bari, sanità in tilt, denuncia delle famiglie: 'Abbandonati disabili e malati'

... di Monopoli, sono due degli eroi che da inizio pandemia combattono contro un nemico invisibile. '... Mio marito vive perché attaccato da anni a delle macchine ed ogni errore può essere letale. Per ...

Le storie rock di VonDatty: "Sono il mio nemico pubblico" la Repubblica Monica, infermiera positiva al Covid: “Contagiata mentre facevo ciò che amo dopo un anno di lotta”

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Monica: “Dopo un anno di lotta a lavoro e nella vita privata e a pochissimi giorni dalla seconda ...

Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema Recep Tayyip Erdogan su Nanopress.it.

