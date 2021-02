Il dolore di Dayane Mello e la reazione dei concorrenti del GF Vip: ecco cosa succede fuori e dentro la Casa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dayane Mello ha deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la terribile perdita del fratello Lucas di appena 25 anni, la modella brasiliana ha pensato fosse meglio rimanere per avere i suoi amici accanto in questo momento di estremo dolore. Il dolore di Dayane Mello e la reazione dei concorrenti del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha deciso di rimanere nelladel Grande Fratello Vip. Dopo la terribile perdita del fratello Lucas di appena 25 anni, la modella brasiliana ha pensato fosse meglio rimanere per avere i suoi amici accanto in questo momento di estremo. Ildie ladeidel GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - animabuspereunt : RT @mylonelystories: DAYANE NON HA SCELTO IL GIOCO. HA SCELTO DI NON RIMANERE DA SOLA. ?? PER FAVORE, RISPETTATE IL SUO DOLORE E PER UNA… - candemet8992 : Nonostante tutte le divergenze,noi fan di Tommy e di Stefy ,siamo vicini a Dayane e alla sua famiglia nel suo dolor… - AngeloDeMarchis : RT @edoruta: Tommy: “se pensi già alla vita che ha avuto Dayane. Perché continuano ad arrecare questo dolore? Ha già fatto la vita che ha f… - daniviannasouza : RT @GrandeFratello: La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP -