Governo: Orlando, 'con M5s e Leu confronto per condotta comune o non troppo dissimile' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Non ci siamo lasciati interrompendo un rapporto. Dicendo 'chiudiamola qui'. C'è un confronto in corso per avere una condotta simile o non troppo dissimile". Lo dice Andrea Orlando al termine dell'incontro Pd-M5S-Leu. "Non sono preoccupato, la riunione non mi ha preoccupato: se non ha migliorato, non ha peggiorato la situazione. Il tono e il clima fanno sperare a evoluzione. L'importante è che le distanze si riducano", in una situazione come questa "è utile il sostegno" anche con sfumature diverse come "l'astensione". Le "sfumature possono essere molto importanti". L'articolo CalcioWeb.

