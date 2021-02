Governo Draghi, il Pd chiede incontro con M5S e Leu. Salvini: il voto è la via maestra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con la prospettiva di un Governo di Mario Draghi - che ha accettato con riserva l' incarico di Mattarella - come si muovono le forze politiche? Da una parte i 5 stelle che si spaccano , dall'altra il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con la prospettiva di undi Mario- che ha accettato con riserva l' incarico di Mattarella - come si muovono le forze politiche? Da una parte i 5 stelle che si spaccano , dall'altra il ...

