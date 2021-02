Governo, Crimi: con Pd - Leu lealtà e rispetto delle reciproche posizioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Dalla riunione tra M5s, Pd e Leu emerge la volontà di non disperdere il patrimonio comune costruito con grande impegno nell'ultimo anno e mezzo. Nel rispetto per le rispettive posizioni riguardo alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Dalla riunione tra M5s, Pd e Leu emerge la volontà di non disperdere il patrimonio comune costruito con grande impegno nell'ultimo anno e mezzo. Nelper le rispettiveriguardo alla ...

lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - dellorco85 : #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' - andrea_cioffi : Vito Crimi Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile s… - cocchi2a : RT @andrea_cioffi: Vito Crimi Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile sarebb… - Stefano_Masoero : RT @FPanunzi: Avere Crimi come leader durante un crisi di governo ti lascia la stessa sensazione di adeguatezza dell'andare a un matrimonio… -