God of War con la patch per PS5 è sbalorditivo nei test comparativi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) God of War ha ricevuto unaper sfruttare appieno la potenza di PlayStation 5 e i risultati sono fenomenali. Per chi non lo sapesse, il gioco girava a 30 fotogrammi al secondo in 1080p su PlayStation 4 standard, ma PS4 Pro offriva due opzioni: Risoluzione o Framerate. Nella modalità Risoluzione, il gioco utilizzava tecniche di checkerboard rendering per produrre un'immagine in 4K a 30 fotogrammi al secondo, oppure si poteva abbassare la risoluzione a 1080p ed seguire il titolo a 60 fotogrammi al secondo in modalità Framerate. Il problema è che, almeno su PS4 Pro, il framerate raramente raggiungeva i 60 fotogrammi al secondo, oscillando invece tra i 40 e i 50. Giocare su PS5 permette di bloccare il framerate a 60 fotogrammi al secondo, ma comunque a 1080p. Ora la nuovavi consente di giocare in 4K (checkerboard) a 60 fotogrammi al secondo ...

God of War ha ricevuto una patch per sfruttare appieno la potenza di PlayStation 5 e i risultati sono fenomenali. Per chi non lo sapesse, il gioco girava a 30 fotogrammi al secondo in 1080p su PlaySta ...
Ora, invece, grazie alla patch next, God of War su PS5 è in grado di offrire un 4K checkboard con 60 FPS granitici senza fluttuazioni visibili ad occhio. La patch next-gen di God of War aveva lo scopo ...