Gazzetta | stasera De Laurentiis sarà al Maradona | si aspetta una reazione della squadra

stasera Aurelio De Laurentiis sarà al Maradona per assistere a Napoli-Atalanta, semifinale di Coppa Italia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. "sarà al Maradona, stasera, De Laurentiis. La delicatezza del momento lo ha convinto a stare vicino al tecnico e alla squadra, anche se nulla è cambiato nella gestione della vicenda allenatore". Dopo il tweet di una settimana fa, in cui confermava la sua fiducia a Gattuso, il presidente è tornato a tacere "per non minare la serenità del gruppo alla vigilia di impegni importanti e, probabilmente, determinanti per il futuro di Gattuso e di alcuni giocatori". De Laurentiis segue da vicino quanto accade nel Napoli dalla sua casa romana, in contatto ...

