Franceschini | appello al M5s | “Sostenete Draghi con noi”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Io sono fiducioso che la riflessione renda possibile domani cio’ che oggi appare complesso, come insegna proprio l’esperienza del governo giallorosso. Ricordo che il governo Conte e’ nato proprio contro l’avventurismo e per riportare l’Italia su una linea europeista. Io oggi dico agli amici dei Cinque stelle: attenti, di fronte a problemi ancora piu’ gravi a non rovesciare le parti; attenti, di fronte a un richiamo come quello di Mattarella e alla disponibilita’ di una personalita’ come Draghi a non produrre un esito paradossale: la maggioranza che si spacca e la destra disponibile per senso di responsabilita’”. Cosi’ Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali e del Turismo e capodelegazione Pd, in una intervista rilasciata all’Huffington post.