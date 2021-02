Draghi | parla Danilo Toninelli e stupisce tutti | “Abbiamo fatto di tutto | perfino lavorare”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) All’annuncio della decisione di Sergio Mattarella di convocare Marioal Quirinale per affidargli un governo tecnico, le parti politiche italiane si sono destate dal torpore dell’attesa ed hanno subito detto la loro sulla scelta del Presidente della Repubblica. Su Facebook è anche spuntato il commento di, fantasma dei governi passati, che ha voluto palesare la sua contrarietà ad un governo, allineandosi dunque alla posizione del Movimento 5 Stelle delle ultime ore. Sta scatenando il gossip, però, la scelta di parole di, non nuovo a gaffe di tipo dialettico. Nella serata di ieri è stato Vito Crimi a dire che il MoVimento non avrebbe appoggiato un governo tecnico. Se l’idea del governo tecnico non piace ai pentastellati, è pur vero che piace loro ancora meno ...

Di lui sigià come possibile nuovo Ministro dell'Economia in caso di Governo -ma Carlo Cottarelli un impegno importante ce l'ha già ed è quello di presidente dell'associazione di investitori ...La storia del "Whatever it takes" di Marioe perché se neancora oggi: la conferenza del 2012 per la salvaguardia dell'euro Attendiamo con trepidante attesa la convocazione oggi a mezzogiorno di Mariodi fronte al ...All’annuncio della decisione di Sergio Mattarella di convocare Mario Draghi al Quirinale per affidargli un governo tecnico, le parti politiche italiane si sono destate dal torpore dell’attesa ed hanno ...Chi sono i figli di Mario Draghi, Giacomo e Federica? Entrambi laureati, vantano una posizione di prestigio nel mondo del lavoro ...