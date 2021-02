Draghi il salvatore, l’Europa accoglie con positività il cambio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è temuto per lunghi mesi che questa crisi di governo fosse una figuraccia per tutto il paese, i primi numeri dicono il contrario: l’Europa accoglie con positività il cambio Siamo stati spesso noi stessi a crocifiggerci per quanto riguarda la considerazione che l’Europa ha avuto di questa crisi. Ed ecco allora che la stampa internazionale all’unanimità affronta il tema Mario Draghi, l’uomo che nel 2012 salvò l’euro e l’Italia. Oggi l’ex numero uno della Bce dovrà gestire i tanti soldi del Paese. Nonostante effettivamente la crisi non sia stato uno spot edificante per il paese, tutto sommato in Europa non è arrivata la narrazione di un disastro. Il Wall Street Journal scrive così, la situazione è “lungi dall’essere chiara”, però aggiunge, “Draghi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è temuto per lunghi mesi che questa crisi di governo fosse una figuraccia per tutto il paese, i primi numeri dicono il contrario:conilSiamo stati spesso noi stessi a crocifiggerci per quanto riguarda la considerazione cheha avuto di questa crisi. Ed ecco allora che la stampa internazionale all’unanimità affronta il tema Mario, l’uomo che nel 2012 salvò l’euro e l’Italia. Oggi l’ex numero uno della Bce dovrà gestire i tanti soldi del Paese. Nonostante effettivamente la crisi non sia stato uno spot edificante per il paese, tutto sommato in Europa non è arrivata la narrazione di un disastro. Il Wall Street Journal scrive così, la situazione è “lungi dall’essere chiara”, però aggiunge, “...

