Covid, troppi casi nel Vesuviano: chiuse tutte le scuole per 10 giorni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBoscoreale (Na) – Da oggi fino al prossimo 13 febbraio sono sospese tutte le attività didattiche in presenza. L'ha disposto il sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico, con un'apposita ordinanza. tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) degli istituti pubblici e privati presenti sul territorio di Boscoreale resteranno in Dad. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal D.M. Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. "Dopo un'intensa giornata trascorsa al Comune, ...

