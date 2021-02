RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - TgLa7 : #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - 29luglio1971 : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Lazio, 1.164 contagi e 49 morti: bollettino - infoitsalute : Covid-19 nel Lazio, oggi 717 casi positivi e oltre 8 mila tamponi effettuati - infoitsalute : Covid Lazio, 1.164 contagi e 49 morti: bollettino -

Le regioni con il maggior numero di positivi ai test sono: Lombardia 1.738, Campania 1.539,1. Veneto Sono 631 i nuovi contagie 57 i decessi nelle ultime 24 in Veneto. Lo riferisce il ...17.57,casi salgono a 13.189 e 476 morti Sono 13.189 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ... In Lombardia 1.738 casi, in Campania 1.539 e nel1.164Sono 886 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 24.130 tamponi processati, con una incidenza del 3,6%. La regione scende al sesto posto per nuovi contagi (ieri era la prima) dopo Lombardia, Campania ...Anziani: istruzioni per prenotarsi in una lettera della Regione. Fiera in allestimento: si parte tra il 15 febbraio e il 1° marzo. Scompenso cardiaco: ...