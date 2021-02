Città della Pieve, le clarisse pregano per Draghi. "Spesso viene nella nostra chiesa" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Città delle Pieve (Perugia), 3 febbraio 2021 - Le suore clarisse del monastero di Santa Lucia di Città della Pieve pregano per Mario Draghi . "nella messa di oggi - racconta all'Ansa la vicaria, suor ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 febbraio 2021)delle(Perugia), 3 febbraio 2021 - Le suoredel monastero di Santa Lucia diper Mario. "messa di oggi - racconta all'Ansa la vicaria, suor ...

L'iniziativa è la prima del club giallorosso per questa ricorrenza, non sarà l'unica, ed è stata presentata questo pomeriggio al primo municipio della città. Per il club giallorosso, alla prima ...

A Città della Pieve il premier incaricato Draghi: è arrivato nella sua abitazione

Il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è arrivato nella sua abitazione a Città della Pieve. L'auto con a bordo l'ex presidente della Bce è entrata nel parco che circonda il casale, alle porte del centro umbro, senza fermarsi seguita da una vettura della scorta. Davanti ...

Il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è arrivato nella sua abitazione a Città della Pieve. L'auto con a bordo l'ex presidente della Bce è entrata nel parco che circonda il casale, alle porte del centro umbro, senza fermarsi seguita da una vettura della scorta.