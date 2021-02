Chi è Bebo Storti | Beppe Modenese di “Made in Italy”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)è nato il 24 maggio 1956 a Milano, Lombardia, Italia come Alberto. È un attore, noto per Si può fare (2008), Il candidato (2014) e La cura del gorilla (2006).è conosciuto per i suoi personaggi del Conte Uguccione, Alfio Muschio, Thomas Prostata e Adelmo Stecchetti, presentati al programma condotto dalla Gialappa’s Band, “Mai Dire Gol“. Proprio per lo storico programma, travestito da uno dei suoi personaggi, si presenta alla cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di sci alpino del 1996 tenutisi in Sierra Nevada nelle vesti di allenatore dell’unico rappresentante del Senegal. Ha stretto la mano al re Juan Carlos di Borbone rischiando l’incidente diplomatico con la Spagna, che in seguito inoltrò al Senegal la protesta. Ha preso parte a vari spot “Alla corte del ...