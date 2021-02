Alibaba e Pechino fanno pace. Ma per Jack Ma non è gratis (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La nazionalizzazione è scampata, almeno per il momento. Alibaba e le autorità cinesi raggiungono una tregua dopo mesi di scontri e tentati blitz (statali) nel capitale dell’impero dell’e-commerce fondato da Jack Ma. Tutto era cominciato la scorsa estate con il clamoroso e inaspettato stop all’Ipo da 37 miliardi di Ant , braccio finanziario di Alibaba (lo sbarco in Borsa più danaroso della storia), che già faceva presagire lo scontro titanico con Pechino. Poi era arrivata un’altra zampata del Dragone, un’istruttoria Antitrust che per poco non mandava a gambe all’aria l’impero commerciale di Ma (però il titolo Alibaba in quei giorni è crollato più volte, bruciando milioni di capitalizzazione). Infine, la Repubblica Popolare era passata agli assalti frontali, cercando in tutti i modi di entrare nel ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La nazionalizzazione è scampata, almeno per il momento.e le autorità cinesi raggiungono una tregua dopo mesi di scontri e tentati blitz (statali) nel capitale dell’impero dell’e-commerce fondato daMa. Tutto era cominciato la scorsa estate con il clamoroso e inaspettato stop all’Ipo da 37 miliardi di Ant , braccio finanziario di(lo sbarco in Borsa più danaroso della storia), che già faceva presagire lo scontro titanico con. Poi era arrivata un’altra zampata del Dragone, un’istruttoria Antitrust che per poco non mandava a gambe all’aria l’impero commerciale di Ma (però il titoloin quei giorni è crollato più volte, bruciando milioni di capitalizzazione). Infine, la Repubblica Popolare era passata agli assalti frontali, cercando in tutti i modi di entrare nel ...

