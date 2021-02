Zona gialla: quali negozi restano chiusi e quali invece saranno aperti (Di martedì 2 febbraio 2021) quali negozi sono aperti in Zona gialla? E quali invece restano chiusi? Proviamo a fare chiarezza sulla vicenda Zona gialla: negozi aperti e chiusiCon l’ultimo Dpcm, diverse regioni dell’Italia entrano in Zona gialla. Ma questo cosa comporta? Insomma, quali sono le differenze tra Zona gialla e Zona rossa, o arancione? Ecco, in Zona gialla ci sono meno restrizioni. O meglio, ce ne sono nella stessa misura ma cambiano per qualche verso. Sì, perché sono meno rigide e i ... Leggi su altranotizia (Di martedì 2 febbraio 2021)sonoin? E? Proviamo a fare chiarezza sulla vicendaCon l’ultimo Dpcm, diverse regioni dell’Italia entrano in. Ma questo cosa comporta? Insomma,sono le differenze trarossa, o arancione? Ecco, inci sono meno restrizioni. O meglio, ce ne sono nella stessa misura ma cambiano per qualche verso. Sì, perché sono meno rigide e i ...

RobTallei : I grandi scoop del giornalismo italiano: foto di gente che passeggia in strada nelle città in zona gialla. - ricpuglisi : Ti vogliono far sentire in colpa per la zona gialla. Che immonda schifezza. - Agenzia_Ansa : Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA - BRADYPUSS : RT @NuovoNickname: prima ti metto in zona gialla e poi ti bastono ?? [i Grandi sondaggi di costume ??] - michi28____ : Primo weekend in zona gialla dopo settimane. Dove andrai? E perché proprio a Venezia? ?? -