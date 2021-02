Vaccini | Fials | Non ci sono medici e infermieri per la campagna e le Ats lombarde cercano volontari a costo zero Un pericoloso controsenso

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Pubblicare un bando per reclutareper lavaccinale anti Covid è un. Se una regione pensa di risolvere così la carenza di personale sanitario, sbaglia di grosso e non vorremmo che aprisse la strada ad altre iniziative simili. Intanto perché il lavoro si paga, ma soprattutto perché si tratta di un lavoro delicato e di alta precisione che comporta una responsabilità su più livelli: sia per chi lo svolge, sia verso chi è sottoposto alla somministrazione. Solo un contratto può fornire le sacrosante tutele del caso”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della, critica la call lanciata dalle Atsper trovare personale aper le ...

02 FEB - "Pubblicare un bando per reclutare medici e infermieri volontari per la campagna vaccinale anti Covid è un pericoloso controsenso. Se una regione pensa di risolvere così la carenza di persona ..."Pubblicare un bando per reclutare medici e infermieri volontari per la campagna vaccinale anti Covid è un pericoloso controsenso. Se una regione pensa di risolvere così la carenza di personale sanita ...