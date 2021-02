Vaccini Covid, consegne in ritardo. Crisanti: “Rivolgersi ad Amazon” (Di martedì 2 febbraio 2021) Ritardi sulle consegne dei Vaccini anti-Covid. Monta la polemica. Per il virologo Andrea Crisanti “bisognava Rivolgersi ad Amazon” Monta al polemica per i ritardi sulle consegne dei Vaccini Covid. Un problema che ha interessato prima Pfizer e poi AstraZeneca. Quest’ultima, in particolare, dopo il braccio di ferro con l’Unione europea, si è impegnata a fornire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 febbraio 2021) Ritardi sulledeianti-. Monta la polemica. Per il virologo Andrea“bisognavaad” Monta al polemica per i ritardi sulledei. Un problema che ha interessato prima Pfizer e poi AstraZeneca. Quest’ultima, in particolare, dopo il braccio di ferro con l’Unione europea, si è impegnata a fornire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - Agenzia_Ansa : Ue: 'Avremo dosi per centrare target 70% immunizzati in estate' #vaccini Oms, casi in calo di #Covid nel mondo ma n… - Agenzia_Ansa : #Vaccini: superate 2 milioni di #dosi in #Italia. In #Lombardia è in arrivo Guido #Bertolaso come coordinatore del… - anto_galli4 : RT @EliseiNicole: La profezia di Meluzzi ? 'Vi potete anche fare tutti i vaccini del mondo, ma non vi faranno mai tornare liberi!' https://… - Piero42395724 : RT @Adri19510: OSANNANO SEMPRE I VACCINI, MA DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI CHE COSTANO POCO SI PARLA POCHISSIMO !!! -