Terna: prima del settore in Dow Jones Sustainability index (Di martedì 2 febbraio 2021) Terna, il piú grande operatore di rete per la trasmissione elettrica in Europa, si conferma - per il terzo anno consecutivo - al primo posto mondiale nel settore Electric Utilities del Dow Jones Sustainability World index per performance di sostenibilitá. È questo il risultato della recente revisione condotta dall'agenzia di rating di sostenibilitá SAM - S&P Global su cui si basa l'aggiornamento degli indici Dow Jones Sustainability. In particolare, Terna ha conseguito un punteggio complessivo di 90/100, il piú elevato nell'ambito delle utility elettriche (media di settore: 43/100). Il primato trova conferma in 10 dei 23 criteri di valutazione applicabili all'azienda: Terna é prima

