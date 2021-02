Tar dà ragione al governo, la Sardegna resta arancione (Di martedì 2 febbraio 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Tar si è pronunciato questa mattina sul ricorso presentato dalla Regione Sardegna in merito alla zona arancione decisa dal governo. Il tribunale ha dato ragione al ministro Roberto Speranza e con un decreto monocratico del presidente del Tar, Dante d’Alessio, si è deciso per la permanenza delle restrizioni volute dall’esecutivo nazionale con un’ordinanza del 22 gennaio. Ieri i chiarimenti arrivati dal Ministero e questa mattina la decisione sulla base della documentazione analizzata. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Tar si è pronunciato questa mattina sul ricorso presentato dalla Regionein merito alla zonadecisa dal. Il tribunale ha datoal ministro Roberto Speranza e con un decreto monocratico del presidente del Tar, Dante d’Alessio, si è deciso per la permanenza delle restrizioni volute dall’esecutivo nazionale con un’ordinanza del 22 gennaio. Ieri i chiarimenti arrivati dal Ministero e questa mattina la decisione sulla base della documentazione analizzata. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

