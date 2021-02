Stasera tutto è possibile gli ospiti di martedì 2 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Stasera tutto è possibile su Rai 2 martedì 2 febbraio con Stefano De Martino, gli ospiti e i giochi della seconda puntata Stasera tutto è possibile la terza puntata è in onda martedì 2 febbraio sempre su Rai 2, condotta da Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, la trasmissione anche in questo secondo appuntamento si scontrerà con il calcio su Rai 1 e in particolare con la semifinale d’andata Juventus – Inter, insomma probabilmente il record d’ascolti della prima puntata sarà difficile da ottenere ma in ogni caso STEP ha il suo pubblico fedele. Prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes, Stasera tutto è ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 2 febbraio 2021)su Rai 2con Stefano De Martino, glie i giochi della seconda puntatala terza puntata è in ondasempre su Rai 2, condotta da Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, la trasmissione anche in questo secondo appuntamento si scontrerà con il calcio su Rai 1 e in particolare con la semifinale d’andata Juventus – Inter, insomma probabilmente il record d’ascolti della prima puntata sarà difficile da ottenere ma in ogni caso STEP ha il suo pubblico fedele. Prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes,è ...

LiaQuartapelle : L’ISS certifica che da maggio ha segnalato 54 anomalie sui dati forniti dalla Lombardia e che nessun altra regione… - AndreaBricchi77 : Poi si lamentano. Poi parlano di Rigorinho. Fanno una partita intera a protestare. Ibra rosso giusto. Prendiamo inv… - AngryMercurio : @rrache_ Ridicoli. E meno male stasera Signorini ha detto che si parla di tutto senza censure nella casa del #gfvip… - mirka_sigalotti : @SimonaBimbi2 E me ha pienamente ragione perché prima Alfonso li fa fare un bel confronto e mi riferisco a quello d… - Dayane_mello_ : E poi dite che Dayane parla alle spalle... li ha spillato in faccia praticamente di tutto ?? Stasera Giulia per qu… -