Sconquassa un bar e la caserma dei Carabinieri | arrestata 38enne a Bologna

(Di martedì 2 febbraio 2021) BOLOGNA – Non solo ha messo a soqquadro un bar -tentando anche di dar fuoco a un cartellone pubblicitario– perché i titolari le avevano detto di indossare la mascherina, ma quando i Carabinieri l’hanno portata nella loro stazione ha “messo sottosopra la sala d’aspetto e si è scagliata contro i militari“, ferendone uno e calmandosi solo quando è stata arrestata e rinchiusa in camera di sicurezza. Protagonista dell’episodio, avvenuto ieri mattina a Crevalcore, nel bolognese, è una 38enne italiana, che è stata arrestata dai Carabinieri del paese per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.