(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "Io avrei preferito, come quasi tutti gli sciatori e gli appassionati della montagna, che glifossero stati aperti dall'inizio di stagione però non sono io a decidere e mi auguro che ladal 15 febbraio dia un po' dialmontano così duramente colpito". Il campione olimpico di slalom a Vancouver 2010, Giuliano, si esprime così all'Adnkronos in merito alla prossimadeglisciistici il 15 febbraio. "che tanta gente che vive e lavora nelpossa avere un sollievo da questa attesa. Certo la stagione è agli sgoccioli ma meglio tardi che mai", aggiunge lo slalomista azzurro di Coppa del Mondo.

TV7Benevento : Sci: Razzoli, 'spero che riapertura impianti dia respiro a un settore in difficoltà'... - zazoomblog : Sci alpino Giuliano Razzoli trova il colpo “Mondiale” qualche segnale positivo da Alex Vinatzer - #alpino #Giuliano… - infoitsport : Sci, CdM: a Kristoffersen lo slalom-bis di Chamonix, Razzoli e Moelgg nella top 10 - Sportmediaset - infoitsport : Sci alpino, Henrik Kristoffersen torna alla vittoria a Chamonix! Giuliano Razzoli rimonta ed è 7°, 8° Moelgg! - infoitsport : Sci, Chamonix: Razzoli e Moelgg tornano nei primi dieci in slalom. Vince Kristoffersen -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Razzoli

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social Segui la Coppa del Mondo di...settimo Gut domina il Super G, Goggia quarta Noel si sblocca a Chamonix, Italia nelle ...... venticinquesima gara della Coppa del Mondo dialpino maschile 2020 - 2021 13.19 - ... Settimo ed ottavo posto pere Moelgg, 13° Vinatzer 13.17 - Due errori per Pinturault, che conclude alla ...Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "Io avrei preferito, come quasi tutti gli sciatori e gli appassionati della montagna, che gli impianti fossero stati aperti dall'inizio di stagione però non sono io a deci ...L’azzurra cade a Garmisch dopo il rinvio per nebbia del SuperG, salta i Mondiali Vittoria del norvegese Kristoffersen nel gigante di Chamonix, bene Razzoli e Moelgg ...