Risalita Molinari Top 100 mondiale dopo il "Farmers"

(Di martedì 2 febbraio 2021) Patrick Reed ha dominato ilInsurance Open sul percorso di Torrey Pines in USA. L'americano nella giornata finale ha spazzato ogni polemica mettendo in mostra il suo golf migliore. Partito ...

Il turno conclusivo ha regalato soddisfazioni a Francesco che ha realizzato il secondo miglior giro assoluto, con 66 colpi, portando il suo totale a - 7. Decima posizione e rientro tra nei ... Patrick Reed ha dominato il Farmers Insurance Open sul percorso di Torrey Pines in USA. L'americano. nella giornata finale ha spazzato ogni polemica mettendo in mostra il suo go ... La seconda Top 10 consecutiva sul PGA Tour di Francesco Molinari che, grazie al decimo posto nel Farmers Insurance Open vinto da Patrick Reed – in California l'americano ha battuto anche le critiche – ...