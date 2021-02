Raimo come Boldrini, via la scritta Mussolini dall’obelisco. Lancia la petizione e raccoglie 3 firme… (Di martedì 2 febbraio 2021) Christian Raimo non sa stare senza fare crociate antifasciste. Non ha evidentemente altro modo per passare il tempo. Così ha Lanciato su change.org una petizione per cancellare la scritta Mussolini Dux dall’obelisco del Foro Italico. Non è un’idea originale. Già l’aveva Lanciata Laura Boldrini prima di lui. Raimo, Boldrini e la smania della cancel culture Ma fortunatamente la smania della “cancel culture” in salsa antifascista non ha messo ancora radici in Italia, a parte qualche squallido agguato con vernice rossa alla statua a Indro Montanelli. Azione che ricevette gli applausi entusiasti anche di Raimo, il quale nelle vesti di inquisitore si trova molto a suo agio e non vede l’ora di ergersi a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Christiannon sa stare senza fare crociate antifasciste. Non ha evidentemente altro modo per passare il tempo. Così hato su change.org unaper cancellare laDuxdel Foro Italico. Non è un’idea originale. Già l’avevata Lauraprima di lui.e la smania della cancel culture Ma fortunatamente la smania della “cancel culture” in salsa antifascista non ha messo ancora radici in Italia, a parte qualche squallido agguato con vernice rossa alla statua a Indro Montanelli. Azione che ricevette gli applausi entusiasti anche di, il quale nelle vesti di inquisitore si trova molto a suo agio e non vede l’ora di ergersi a ...

UffPost : RT @SecolodItalia1: Raimo come Boldrini, via la scritta Mussolini dall’obelisco. Lancia la petizione e raccoglie 3 firme… - CaioGCM : RT @SecolodItalia1: Raimo come Boldrini, via la scritta Mussolini dall’obelisco. Lancia la petizione e raccoglie 3 firme… - SecolodItalia1 : Raimo come Boldrini, via la scritta Mussolini dall’obelisco. Lancia la petizione e raccoglie 3 firme…… - Internazionale : Molte delle serie per adolescenti ambientate a scuola sono costruite un po’ come i Peanuts: gli adulti non contano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Raimo come "Sulle ali della Vespa": il cortometraggio per un mito

...è pronto il cortometraggio di diretto da Renato Raimo, attore e regista famoso per aver preso parte a svariate fiction Rai, dal titolo ' Sulle ali della Vespa '. Il corto - che ha avuto come location ...

A.C. Renate, le pantere non mollano mai: Grosseto battuto, si torna in vetta

Ancora una volta decisiva la mezzala albanese, come era accaduto contro l'Alessandria. Finale ... Diana GROSSETO (4 - 3 - 1 - 2) : Barosi; Raimo, Gorelli, Kalaj (17 st Polidori), Campeol; Sersanti (38 ...

Le sfide della scuola raccontate sul piccolo e grande schermo - Christian Raimo Internazionale “Sulle ali della Vespa”: il cortometraggio per un mito

Raimo ha realizzato un vero e proprio film-laboratorio in cui racconta il “mito” del celebre scooter di Ponteder, attraverso la passione che essa riesce ancora oggi a trasmettere ...

Barosi, un baluardo Campeol e Kraja da rivedere

BAROSI: 7. Ha chiuso la porta in più occasioni. Al 20’ della ripresa è stato super su Galuppini. Ultimo ad ammainare la bandiera. Battuto due volte dove non poteva fare niente. RAIMO: 6. Ha spinto a d ...

...è pronto il cortometraggio di diretto da Renato, attore e regista famoso per aver preso parte a svariate fiction Rai, dal titolo ' Sulle ali della Vespa '. Il corto - che ha avutolocation ...Ancora una volta decisiva la mezzala albanese,era accaduto contro l'Alessandria. Finale ... Diana GROSSETO (4 - 3 - 1 - 2) : Barosi;, Gorelli, Kalaj (17 st Polidori), Campeol; Sersanti (38 ...Raimo ha realizzato un vero e proprio film-laboratorio in cui racconta il “mito” del celebre scooter di Ponteder, attraverso la passione che essa riesce ancora oggi a trasmettere ...BAROSI: 7. Ha chiuso la porta in più occasioni. Al 20’ della ripresa è stato super su Galuppini. Ultimo ad ammainare la bandiera. Battuto due volte dove non poteva fare niente. RAIMO: 6. Ha spinto a d ...