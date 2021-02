"Politica e soldi hanno stravolto il Comitato vittime del Covid". Le accuse della ex legale (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - È un post durissimo quello dell'avvocato Consuelo Locati che marca in modo lacerante e irreversibile la rottura del Comitato Noi Denunceremo, il gruppo nato da una pagina Facebook con oltre 70mila membri, vera ‘Spoon river dei morti di Covid, e diventati poi portavoce da un anno delle istanze, anche giudiziarie, delle famiglie delle vittime. "Il presidente vuol scendere in Politica a fianco di chi abbiamo criticato" Nel suo scritto pubblicato alle 13 e 41, orario in cui morì il padre il 27 marzo, la legale accusa il presidente Luca Fusco di “voler scendere in Politica” a fianco di esponenti criticati dal Comitato per le politiche durante la pandemia, “tradendo così la fiducia delle famiglie”, mette in discussione l'aumento delle quote di iscrizione e sostiene di essere stata ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - È un post durissimo quello dell'avvocato Consuelo Locati che marca in modo lacerante e irreversibile la rottura delNoi Denunceremo, il gruppo nato da una pagina Facebook con oltre 70mila membri, vera ‘Spoon river dei morti di, e diventati poi portavoce da un anno delle istanze, anche giudiziarie, delle famiglie delle. "Il presidente vuol scendere ina fianco di chi abbiamo criticato" Nel suo scritto pubblicato alle 13 e 41, orario in cui morì il padre il 27 marzo, la legale accusa il presidente Luca Fusco di “voler scendere in” a fianco di esponenti criticati dalper le politiche durante la pandemia, “tradendo così la fiducia delle famiglie”, mette in discussione l'aumento delle quote di iscrizione e sostiene di essere stata ...

ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - GiulioCentemero : ???? Fate girare ???? Se la notizia fosse confermata, ci troveremmo davanti ad un gravissimo abuso ? ?? Sembra i… - StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - MariaLu05272189 : RT @leone52641: @CrovellaAntonio @Crock01392983 Si è vero è una frase storica comunque il senso è sempre quello ..ma il politico non esiste… - MaurizioFuochi : RT @GiulioCentemero: ???? Fate girare ???? Se la notizia fosse confermata, ci troveremmo davanti ad un gravissimo abuso ? ?? Sembra infa… -

Ultime Notizie dalla rete : Politica soldi FICO E CAOS PROGRAMMA/ 'Il patto da trovare sul Recovery esclude il Conte ter'

In caso contrario? I soldi rischiano di non arrivare oppure rischiano di arrivare solo in piccola ... È necessaria una politica del lavoro lungimirante, che permetta di superare la stretta che si ...

Il quadro politico resta fragile

Gente che, entrata nei luoghi del potere s'è spesa per buttare soldi dalla finestra senza un ... Una responsabilità storica e politica: quella di avere dissipato e distrutto tutto ciò che di grande e di ...

"Politica e soldi hanno stravolto il Comitato vittime del Covid", Le accuse della ex legale AGI - Agenzia Italia Robinhood, due benefattori? La «finanza democratica» investe i soldi dei ricchi

Mentre l’esercito dei piccoli investitori della Reddit revolution allarga i suoi acquisti dalle azioni alle materie prime, prendendo di mira l’argento, Robinhood Markets, la piattaforma che è stata la ...

Viva i soldi di Messi

Populismo calcistico sul contratto (550 milioni in quattro anni) della Pulce. Ma il Barcellona, a parte altri disastri, ne ha spesi 395 in tre anni per tre mezzi flop. Invece Leo Messi, dopo gli addii ...

In caso contrario? Irischiano di non arrivare oppure rischiano di arrivare solo in piccola ... È necessaria unadel lavoro lungimirante, che permetta di superare la stretta che si ...Gente che, entrata nei luoghi del potere s'è spesa per buttaredalla finestra senza un ... Una responsabilità storica e: quella di avere dissipato e distrutto tutto ciò che di grande e di ...Mentre l’esercito dei piccoli investitori della Reddit revolution allarga i suoi acquisti dalle azioni alle materie prime, prendendo di mira l’argento, Robinhood Markets, la piattaforma che è stata la ...Populismo calcistico sul contratto (550 milioni in quattro anni) della Pulce. Ma il Barcellona, a parte altri disastri, ne ha spesi 395 in tre anni per tre mezzi flop. Invece Leo Messi, dopo gli addii ...