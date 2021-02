Parcheggi a pagamento a Pomezia e Torvaianica | primi 30 minuti gratis prorogati fino al 28 febbraio

(Di martedì 2 febbraio 2021) Prosegue l’iniziativa del Comune diche ha istituito, il 28 dicembre scorso, i30dio gratuito nel centro di. I cittadini potranno continuare a usufruire dei 30gratuiti, sia per chi utilizza l’applicazione da smartphone che per chi paga in moneta,al prossimo 282021. “Favorire il ricambio delle auto di fronte agli esercizi commerciali – spiega l’Assessore Giuseppe Raspa – è di sostegno ai negozi, bar e ristoranti che insistono nelle vie centrali di. L’iniziativa ha avuto una buona risposta e abbiamo deciso di prolungarlaa fine”. “Ieri bar e ristoranti hanno ...

la VOCE del TRENTINO

Prosegue l'iniziativa del Comune di Pomezia che ha istituito, il 28 dicembre scorso, i primi 30 minuti di parcheggio gratuito nel centro di Pomezia e Torvaianica. I cittadini potranno continuare a usu ...