Newcastle-Crystal Palace (martedì, ore 21:15): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 2 febbraio 2021) I tre punti conquistati, rispettivamente, contro Everton e Wolverhampton, hanno portato un po’ di ossigeno nelle bombole di due squadre che attraversavano un momento difficile. Ora Steve Briuce, quindicesimo ma a +8 dal Fulham, segue Roy Hodgson che ha quattro punti in più e pochissima pressione. Il Newcastle, prima di conquistare – a sorpresa – InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 2 febbraio 2021) I tre punti conquistati, rispettivamente, contro Everton e Wolverhampton, hanno portato un po’ di ossigeno nelle bombole di due squadre che attraversavano un momento difficile. Ora Steve Briuce, quindicesimo ma a +8 dal Fulham, segue Roy Hodgson che ha quattro punti in più e pochissima pressione. Il, prima di conquistare – a sorpresa – InfoBetting: Scommesse Sportive e

by_the_pool : RT @infobetting: Newcastle-Crystal Palace (martedì, ore 21:15): formazioni, quote, - infobetting : Newcastle-Crystal Palace (martedì, ore 21:15): formazioni, quote, - infobetting : Newcastle-Crystal Palace (martedì, ore 21:15): formazioni, quote, - Calciodiretta24 : Newcastle – Crystal Palace: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Newcastle – Crystal Palace: diretta live, risultato in tempo reale -