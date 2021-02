Matteo Sperandeo nominato segretario generale del Comune di Crotone (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Sperandeo è il nuovo segretario generale del Comune di Crotone, in Calabria. Il funzionario napoletano ha 60 e dal 2009 al 2019 è segretario del Comune di Pozzuoli (Napoli). Successivamente riceve l’incarico di amministratore unico della società Irpiniambiente, di proprietà della Provincia di Avellino. A Crotone prende il posto di Antonino Fortuna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 febbraio 2021)è il nuovodeldi, in Calabria. Il funzionario napoletano ha 60 e dal 2009 al 2019 èdeldi Pozzuoli (Napoli). Successivamente riceve l’incarico di amministratore unico della società Irpiniambiente, di proprietà della Provincia di Avellino. Aprende il posto di Antonino Fortuna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

