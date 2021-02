Massimo Boldi, “Cipollino” sta con Giorgia Meloni: “Mi piacerebbe come premier” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Cipollino e la Meloni. Massimo Boldi fa endorsement alla leader di Fratelli d’Italia e le sue parole rimbalzano sui social. È dal profilo Instagram di FdI che l’interprete di decine di commedie natalizie viene riproposto ai quattro venti. Un primo piano di Boldi sorridente e di fianco una battuta dell’intervista rilasciata a Libero riferita alla Meloni: “Mi piacerebbe come premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano”. Nell’intervista “politica” al Cipollino emergono anche altre considerazioni sugli attuali protagonisti della politica italiana e della sua “crisi”. Il premier in uscita Conte riceve comunque un buon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Ile lafa endorsement alla leader di Fratelli d’Italia e le sue parole rimbalzano sui social. È dal profilo Instagram di FdI che l’interprete di decine di commedie natalizie viene riproposto ai quattro venti. Un primo piano disorridente e di fianco una battuta dell’intervista rilasciata a Libero riferita alla: “Mi. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano”. Nell’intervista “politica” alemergono anche altre considerazioni sugli attuali protagonisti della politica italiana e della sua “crisi”. Ilin uscita Conte riceve comunque un buon ...

