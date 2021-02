Manovre atmosferiche dall’enorme potenziale meteo gelido

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Quanto tempo è passato dall’ultima volta che il gelo siberiano è venuto a trovarci? Tanto, forse troppo. Giusto che sia così, stiamo pur sempre parlando di dinamiche che hanno tempi di ritorno ultra decennali e volendo far mente locale l’ultima volta fu nel febbraio 2012. Sono passati 9 anni, quasi dieci quindi. Statisticamente ci starebbe e guarda un po’, l’Anticiclone siberiano tornerà a bussare alla porta del vecchio continente. Nei prossimi giorni, ne siamo certi, sentiremo parlare di condizioniclimatiche insolite in varie zone dell’Europa centro settentrionale. Sentiremo parlare di gelo, di bufere di neve, di un evento che non si vedeva da anni. Sarannoincredibili, tenete conto che la massa d’aria gelida sarà enorme, cattiva, inverosimile. Poi chiaro, a noi ciò che interessa è sapere se avrà le ...