Mafia, Matteo Messina Denaro decide i vertici delle cosche (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Messina Denaro, capoMafia trapanese latitante da 28 anni, è ancora riconosciuto come l'unico boss cui spettano le decisioni su investiture o destituzioni dei vertici di Cosa nostra. Emerge dall'inchiesta dei carabinieri del Ros che oggi ha portato al fermo di 22 presunti mafiosi trapanesi e agrigentini. Anche Messina Denaro è destinatario del provvedimento di

