Lazio | Lotito e il rinnovo di Inzaghi | ' C' è la proposta | nessun problema'

(Di martedì 2 febbraio 2021) 'Per quanto riguarda la società, la società ha fatto una. Tra me e Simone c'è una grande intesa, un grande rapporto sia sul piano persona che professionale, quindi non penso che ci saranno ...

OfficialSSLazio : ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parol… - CinqueNews : Lotito: «Rinnovo Inzaghi? L’unico problema è il tempo» - SkySport : Lazio, Lotito sul rinnovo di Inzaghi: 'La proposta c'è, è questione di tempo' - sportli26181512 : Lazio, Lotito sul rinnovo di Inzaghi: 'La proposta c'è, è questione di tempo': Claudio Lotito rassicura sul rinnovo… - amsicora27 : RT @OfficialSSLazio: ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parole d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lotito

Fiducia e tranquillità. E' quella che assicura Claudioparlando del rinnovo del contratto di Simone Inzaghi , in scadenza a giugno. Il presidente ...Morace come nuova allenatrice della...... nelle giovanili della Roma, dopo un passaggio alla Vigor Perconti, è approdato alladove da ... ex Milan e Atalanta da tre anni alla corte di Claudio. "Un ragazzo veramente umile, un ...Inzaghi non allenerà fino a scadenza, situazione di certo sconveniente per la Lazio e anche per lo stesso allenatore: giocare una stagione con un tecnico legato ad un accordo a termine non è mai consi ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Per quanto riguarda la società, la società ha fatto una proposta. Tra me e Simone c'è una grande intesa, un grande rapporto sia sul piano ...