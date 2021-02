Inter, Marotta: «Eriksen importante. Ibra-Lukaku? Spot non bello» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marotta a Rai Sport: le dichiarazioni pre Inter-Juventus di Coppa Italia. Così il dirigente nerazzurro prima del match di San Siro Beppe Marotta ha parlato a Rai Sport prima di Inter-Juve di Coppa Italia. Eriksen – «Eriksen è un giocatore importante. Anche chi è fuori ha la possibilità di mettersi in mostra. Non va giudicato per il minutaggio che fa, ma per come viene valutato dall’allenatore». Ibra-Lukaku – «La mia sensazione è che è stato uno Spot non bello, poco educativo. I protagonisti hanno il compito di trasmettere dei valori educativi per i nostri giovani. Lukaku lo conosco bene, è un ragazzo bravo. Le scene le abbiamo viste, non voglio alimentare polemica ma deve ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021)a Rai Sport: le dichiarazioni pre-Juventus di Coppa Italia. Così il dirigente nerazzurro prima del match di San Siro Beppeha parlato a Rai Sport prima di-Juve di Coppa Italia.– «è un giocatore. Anche chi è fuori ha la possibilità di mettersi in mostra. Non va giudicato per il minutaggio che fa, ma per come viene valutato dall’allenatore».– «La mia sensazione è che è stato unonon, poco educativo. I protagonisti hanno il compito di trasmettere dei valori educativi per i nostri giovani.lo conosco bene, è un ragazzo bravo. Le scene le abbiamo viste, non voglio alimentare polemica ma deve ...

