(Di martedì 2 febbraio 2021) In casasembra essere tornato il sereno. Edin, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Insomma le incomprensioni con il tecnico Paulo Fonseca sembrano ormai superate e l'attaccante bosniaco è pronto a riprendersi il posto da titolare. Anche perché il prossimo impegno è decisamente complicato: sfidare la Juventus a Torino.caption id="attachment 1087797" align="alignnone" width="4833"Hellas, getty/captionOPINIONEL'ex attaccante giallorosso Zbigniewha espresso il suo parere su questa vicenda a Rete Sport: "Giusto reintegrare Edin: è un calciatore forte e un ragazzo intelligente, credo che sia giusto che torni a far parte del gruppo e sono convinto che giocherà al 100%. Immagino ci sia stato un passo indietro da parte sia del bosniaco, sia di Fonseca. ...

ItaSportPress : Il consiglio di Boniek: 'Roma, puoi lottare per il titolo. E con Dzeko in rosa...' - -

Ultime Notizie dalla rete : consiglio Boniek

All'inizio, vorrei ringraziare il presidente Zbigniewe l'interodi amministrazione per il fatto che posso raccogliere una sfida così grande'. 'La Polonia è un Paese del calcio e ...Ringrazio il presidente Zbigniewe l'interodi amministrazione per aver scelto me per raccogliere una sfida cosi' grande. La Polonia e' un Paese importante del calcio e sono convinto ...E’ iniziata la nuova avventura per Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina. Il tecnico portoghese è ufficialmente il nuovo allenatore della Polonia. Queste le sue parole: “Sono onorato e orgoglios ...Paulo Sousa è il nuovo commissario tecnico della Polonia. L’ex allenatore della Fiorentina prende il posto dell’esonerato Jerzy Brzeczek e guiderà la Selezione di Varsavia nei prossimi Europei. “Sono ...