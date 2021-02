iCloud Passwords sbarca su PC Windows: ecco come funziona (Di martedì 2 febbraio 2021) Apple ha rilasciato un’estensione nuova di Chrome per Windows. Parliamo di iCloud Passwords. Scopriamo a cosa serve in questo articolo Ancora una volta Apple guarda con grande interesse al mondo di PC Windows. L’intento della multinazionale di Redmond è chiaro: farsi largo e accrescere il numero di consumatori, accrescendo di riflesso la diffusioni dei propri servizi digitali. Da poco l’azienda ha anche rilasciato iCloud Password che permetterà di ricordare (senza la necessità di digitare nuovamente) le password salvate su Safari sia su Mac che su iPhone e iPad. Questo servizio di salvataggio delle password è stato anche incorporato su Chrome per Windows e pubblicato sotto forma di estensione. Il plugin è disponibile infatti presso l’apposito web store del browser di casa ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 febbraio 2021) Apple ha rilasciato un’estensione nuova di Chrome per. Parliamo di. Scopriamo a cosa serve in questo articolo Ancora una volta Apple guarda con grande interesse al mondo di PC. L’intento della multinazionale di Redmond è chiaro: farsi largo e accrescere il numero di consumatori, accrescendo di riflesso la diffusioni dei propri servizi digitali. Da poco l’azienda ha anche rilasciatoPassword che permetterà di ricordare (senza la necessità di digitare nuovamente) le password salvate su Safari sia su Mac che su iPhone e iPad. Questo servizio di salvataggio delle password è stato anche incorporato su Chrome pere pubblicato sotto forma di estensione. Il plugin è disponibile infatti presso l’apposito web store del browser di casa ...

