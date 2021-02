Governo, Fico “Non c’è la maggioranza, restano distanze” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Allo stato attuale non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) “Allo stato attuale non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita a una”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. mgg/red su Il Corriere della Città.

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - massimogara : @AndreaVenanzoni Rinviato... C’è tempo. Tanto a #Conte va bene la qualsiasi basta stare lì. Un PdC che prende per… - fattoquotidiano : SECONDO GIRO DI #CONSULTAZIONI Stamattina l'incontro coi capigruppo sul contratto di governo. L’ipotesi di una clau… - kettjbrown : RT @pasquino2000: Si è sfilata #ItaliaViva e il governo non arriva tra polemiche e sorrisi non finisce questa #crisi #Fico va da #Mattarell… - PaolotiZ : RT @Agenzia_Ansa: Mario #Draghi convocato domani alle 12 al @Quirinale #ANSA -