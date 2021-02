(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - ''E' importante definire la direzione di riforma che si vuole intraprendere''. Se si intende partire dal sistema attuale ''e correggerne le criticità'', occorre intervenire sugli ''delleve, iniquità dell'imposta in termini sia verticali sia orizzontali, complessità del sistema, pluralità di obiettivi e mix di detrazioni d'imposta e di strumenti di spesa''. Lo afferma il presidente dell'Upb, Giuseppe Pisauro, nel corso dell'audizione nelle commissioni Finanze di Camera e Senato, impegnate nell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In alternativa, spiega il presidente, si può decidere di ''rimettere in discussione gli elementi fondanti dell'attuale ...

TV7Benevento : Fisco: Upb, correggere effetti distorsivi elevate aliquote marginali Irpef... - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Fisco, per l'Upb le risorse destinate alla riforma sono insufficienti - repubblica : Fisco, per l'Upb le risorse destinate alla riforma sono insufficienti -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Upb

"Per quanto riguarda i redditi da locazione andrebbe valutato il loro reinserimento nell'ambito della base imponibile dell'Irpef". Lo rileva il presidente dell', Giuseppe Pisauro, ascoltato sulla riforma dell'Irpef, dalle commissioni Finanze di Camera e Senato. Pisauro ha ricordato che "le motivazioni originariamente indicate per l'introduzione del regime ...'Un obiettivo prioritario e non rinviabile della riforma dell'Irpef deve essere quello di eliminare l'andamento irregolare delle aliquote marginali effettive dei lavoratori dipendenti per ridurre i ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - ''E' importante definire la direzione di riforma che si vuole intraprendere''. Se si intende partire dal sistema attuale ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - "La riforma dell'Irpef dovrebbe mirare a superare le criticita' evidenti dell'attuale struttura dell'imposta (aliquote marginali effettive elevate ed ir ...