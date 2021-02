Fico al Quirinale | in frantumi il Conte ter Mattarella | governo di alto profilo E convoca Mario Draghi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Poco prima delle 20,30 Robertoè salito alper riferire al presidente Sergioche la sua esplorazione non ha dato esito. Alla fine al tavolo messo in piedi per rimettere insieme i cocci della maggioranza è andato tutto in. E’ rottura. Ilter è più lontano. E sulla vicenda lo stesso, dicono fonti di Palazzo Chigi, mantiene il più stretto riserbo. Uscito dal colloquio col capo dello Stato il presidente della Camerariferisce ciò che ormai tutti sanno. “Allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita ad una maggioranza“.di...

Più o meno allo stesso orario il presidente della camera Robertolasciava Montecitorio per recarsi al, dopo la rottura di Matteo Renzi che poco prima su Twitter aveva annunciato la ...Il presidente della Camera Roberto, a quanto si apprende, prima di salire alha sentito per telefono tutti i leader della maggioranza. "Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...Il presidente della Repubblica lancia un appello ai partiti per un governo di alto profilo: "Bisogna far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso" ..."Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo di alto profilo per far fronte con tempestivita' alle gravi emergenze in corso". Sergio Mattarella prende atto del fallim ...