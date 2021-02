Femminicidio di Sonia Di Maggio, in Salento notte in cerca dell’assassino La 29enne accoltellata in strada a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce: ricercato l'ex (Di martedì 2 febbraio 2021) Un’intera notte di ricerche. Quelle dell’ex fidanzato di Sonia Di Maggio, 29enne uccisa in strada ieri sera a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. L’uomo, che stando alle indagini è arrivato in Salento dalla Campania, è l’accusato del Femminicidio. Sonia Di Maggio, che era in compagnia del fidanzato, gli ha fatto scudo nel diverbio terminato con le coltellate. La donna è stata ferita mortalmente alla nuca. Disperato e vano il ricovero all’ospedale. L'articolo Femminicidio di Sonia Di Maggio, in Salento notte in cerca ... Leggi su noinotizie (Di martedì 2 febbraio 2021) Un’interadi ricerche. Quelle dell’ex fidanzato diDiuccisa inieri sera adidi. L’uomo, che stando alle indagini è arrivato indalla Campania, è l’accusato delDi, che era in compagnia del fidanzato, gli ha fatto scudo nel diverbio terminato con le coltellate. La donna è stata ferita mortalmente alla nuca. Disperato e vano il ricovero all’ospedale. L'articolodiDi, inin...

zazoomblog : Femminicidio a Specchia Gallone: 29enne accoltellata mentre passeggia con il fidanzato Si cerca un uomo che in pass… - FerreriPaola : RT @luisabetti: In provincia di Lecce Sonia Di Maggio 29 anni è stata aggredita per strada e uccisa a coltellate dall'ex. Non descrivetelo… - luisabetti : In provincia di Lecce Sonia Di Maggio 29 anni è stata aggredita per strada e uccisa a coltellate dall'ex. Non descr… - sergimagugliani : RT @emanuelapatti: Nella culla del Rinascimento, l'ennesimo #femminicidio. Sonia Di Maggio è stata accoltellata a morte dal suo ex e ha di… - cristin86212732 : RT @emanuelapatti: Nella culla del Rinascimento, l'ennesimo #femminicidio. Sonia Di Maggio è stata accoltellata a morte dal suo ex e ha di… -