Facebook - Apple, lotta all'ultimo dato Dietro la privacy ballano miliardi (Di martedì 2 febbraio 2021) La Mela consentirà agli utenti di non farsi tracciare. L'ira di Zuckerberg: "La Rete cambierà in peggio". L'amministratore delegato di Cupertino: una tecnologia etica non fa diventare prodotti i ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) La Mela consentirà agli utenti di non farsi tracciare. L'ira di Zuckerberg: "La Rete cambierà in peggio". L'amministratore delegato di Cupertino: una tecnologia etica non fa diventare prodotti i ...

