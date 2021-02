Elena Merendelli | la scultrice delle donne e degli eserciti di terracotta

Ultime Notizie dalla rete : Elena Merendelli

Arezzo 2 febbraio 2021 - Potrebbe essere considerata la scultrice delle donne. Ma anche la pittrice delle donne. Lei,, le racconta attraverso i volti e gli sguardi. Ci sono quelle che ti guardano dritto negli occhi ma consono anche quelle con lo guardo abbassato, pudico, come le immagini di maternità,...Arezzo 2 febbraio 2021 - Potrebbe essere considerata la scultrice delle donne. Ma anche la pittrice delle donne. Lei,, le racconta attraverso i volti e gli sguardi. Ci sono quelle che ti guardano dritto negli occhi ma consono anche quelle con lo guardo abbassato, pudico, come le immagini di maternità,...Omaggio al mondo femminile e alla natura con dipinti e sculture dal suo atelier alla Pieve di Sovara. Con un sogno: "Farei adottare ad ogni artista una scuola elementare per fare innamorare i bambini ...