Bassetti, minacce di morte dai no - vax: interviene la Digos (Di martedì 2 febbraio 2021) Minacciato sui social dai no - vax. Insulti, offese che non soltanto hanno allarmato Matteo Bassetti, responsabile del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, ma che, dopo la denuncia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Minacciato sui social dai no - vax. Insulti, offese che non soltanto hanno allarmato Matteo, responsabile del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, ma che, dopo la denuncia, ...

serracchiani : La mia sincera solidarietà a Matteo Bassetti per le minacce ricevute. Scienza e conoscenza sono i nostri più grandi… - MediasetTgcom24 : Bassetti, minacce di morte dai no-vax: interviene la Digos - vigor_in : Se le minacce di morte a #Bassetti non vi convincono ancora della pericolosità dei #novax, davvero non so più cosa dire. - marioarena3 : RT @MediasetTgcom24: Bassetti, minacce di morte dai no-vax: interviene la Digos - umbertoliuzzo : RT @MediasetTgcom24: Bassetti, minacce di morte dai no-vax: interviene la Digos -