Arrestato l’ex fidanzato di Sonia Di Maggio | responsabile dell’omicidio

E' stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell'omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Si tratta dell'ex fidanzato della giovane, un 39enne di Torre Annunziata (Napoli). Sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. Sonia Di Maggio è stata uccisa a coltellate a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe avuto una discussione con l'ex compagno, un uomo residente in Campania e venuto nel piccolo centro salentino per una sorta di ...

