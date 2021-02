Amazon multata, mance ai fattorini requisite e utilizzate per fingere di aver alzato la paga base (Di martedì 2 febbraio 2021) La Federal Trade Commission (Ftc) statunitense ha ingiunto ad Amazon di restituire 61 milioni di dollari ad alcuni dei suoi corrieri. Secondo le accuse, società che vale in borsa 1.700 miliardi di dollari e macina ricavi per oltre 100 miliardi a trimestre, avrebbe infatti intascato le mance lasciate ai dipendenti. La “confisca” è andata avanti per due anni e mezzo, poi il gruppo di Jeff Bezos, ha interrotto la pratica dopo aver saputo di essere sotto indagine. Le mance requisite erano quelle corrisposte ai fattorini assunti nell’ambito del programma Flex. Si tratta formalmente di soggetti indipendenti che utilizzano mezzi propri, il principio è un po’ lo stesso degli autisti Uber. Tuttavia, rileva la Ftc, Amazon pubblicizzava il servizio affermando che i partecipanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) La Federal Trade Commission (Ftc) statunitense ha ingiunto addi restituire 61 milioni di dollari ad alcuni dei suoi corrieri. Secondo le accuse, società che vale in borsa 1.700 miliardi di dollari e macina ricavi per oltre 100 miliardi a trimestre, avrebbe infatti intascato lelasciate ai dipendenti. La “confisca” è andata avanti per due anni e mezzo, poi il gruppo di Jeff Bezos, ha interrotto la pratica doposaputo di essere sotto indagine. Leerano quelle corrisposte aiassunti nell’ambito del programma Flex. Si tratta formalmente di soggetti indipendenti che utilizzano mezzi propri, il principio è un po’ lo stesso degli autisti Uber. Tuttavia, rileva la Ftc,pubblicizzava il servizio affermando che i partecipanti ...

