Alibaba | ricavi in aumento del 37% nell’ultimo trimestre 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –, il colosso cinese dell’e-commerce fondato da Jack Ma, ha registratoper 221,1 miliardi di yuan (circa 33,88 miliardi di dollari)del. La società ha sottolineato che a favorire questa crescita è stato il successo delle promozioni durante il Singles Day (11 novembre), che ha generato vendite record per oltre 74 miliardi di dollari. L’utile netto è cresciuto del 52% su base annua, attestandosi a 79,4 miliardi di yuan (circa 12,1 miliardi di dollari). La società ha reso noto che la propria divisione di cloud computing ha riportato per la prima volta risultati in positivo, con un EBITA rettificato (guadagni prima di interessi, tasse e ammortamenti) di circa 3 milioni di dollari...