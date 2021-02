Addio Dad, 8 milioni di studenti di nuovo in classe. La Azzolina assicura: con le scuole aperte non saliranno i contagi. La piaga resta il trasporto pubblico (Di martedì 2 febbraio 2021) Col ritorno dell’Italia in giallo, fatta eccezione che per la Sicilia, in tutte le regioni ieri sono tornati a scuola anche gli studenti delle superiori. Non sono mancate proteste, come a Napoli, o ragazzi che soprattuto in Puglia hanno in larga parte preferito proseguire con la Dad ma, seppure a rotazione e seppure al momento in media soltanto al 50%, le aule sono tornate a riempirsi. Il problema che resta è quello dei trasporti, ancora insufficienti e ancora ritenuti il principale rischio per i contagi. IL PUNTO. L’Italia, guardando soltanto a quanto accaduto da settembre, è uno dei Paesi europei in cui le scuole sono rimaste in generale aperte per più tempo. Ieri hanno ripreso la didattica in presenza anche circa 2,5 milioni di studenti delle superiori, con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Col ritorno dell’Italia in giallo, fatta eccezione che per la Sicilia, in tutte le regioni ieri sono tornati a scuola anche glidelle superiori. Non sono mancate proteste, come a Napoli, o ragazzi che soprattuto in Puglia hanno in larga parte preferito proseguire con la Dad ma, seppure a rotazione e seppure al momento in media soltanto al 50%, le aule sono tornate a riempirsi. Il problema cheè quello dei trasporti, ancora insufficienti e ancora ritenuti il principale rischio per i. IL PUNTO. L’Italia, guardando soltanto a quanto accaduto da settembre, è uno dei Paesi europei in cui lesono rimaste in generaleper più tempo. Ieri hanno ripreso la didattica in presenza anche circa 2,5didelle superiori, con ...

Noovyis : (Addio Dad, 8 milioni di studenti di nuovo in classe. La Azzolina assicura: con le scuole aperte non saliranno i co… - jeromeflowers_ : Addio vado a fare ed fisica in dad - isabellavttrtt : Io sveglia dalle 6:30 che dico addio, anche se per poco, alla DAD! (@BozzMatteo l’hai chiamata così tanto che Dio ti ha ascoltato) - TomhollandI : Professori cari, VOI NON DOVETE PROIETTARE I RAGAZZI IN DAD SULLA LIM PERCHÉ GIÀ MI VERGOGNO DEI COMPAGNI IN DAD PO… -