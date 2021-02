Zanda apre a nuovi scenari | ' Se l' ipotesi Conte ter fallisse | Pd dovrebbe accettare altre personalità'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Luigiparla della crisi di Governo. L'ex tesoriere ed ex capogruppo dem sottolinea, in un'intervista a Repubblica che: "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un- ter e non fanno ...

globalistIT : - tomasa_zanda : RT @KelleddaMurgia: Un silenzio di mesi, tanto da farci dimenticare che esistesse. Ora Zingaretti apre bocca per tuonare in piena crisi. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Zanda apre

Globalist.it

(segue) "Zingaretti sta facendo bene - prosegue- Rispetta il ruolo del presidente della Repubblica e usa tutta la prudenza necessaria in una fase così delicata. Gli ho detto di non curarsi se ...Su questo punto, siun dibattito, non solo nel merito, ma anche nel metodo. Bruno Tabacci, ... E dal Pd, che ha sempre chiesto il Conte ter, Luigispiega: "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano ...Un maxi-tavolo tecnico di maggioranza per scrivere il contratto di governo. L'ha convocato il presidente della Camera Fico per questa mattina a Montecitorio con i gruppi protagonisti del primo giro di ...Luigi Zanda parla della crisi di Governo. L'ex tesoriere ed ex capogruppo dem sottolinea, in un'intervista a Repubblica che: "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un Conte-ter e non fanno ipotesi ...