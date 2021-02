Vaccini | vertice governo-regioni BioNTech-Pfizer | fino a ulteriori 75 milioni dosi a Ue

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nuovo incontro oggi, tra, per rimodulare il pianodopo i ritardi della produzione e dopo l'approvazione da parte dell'Aifa del farmaco di AstraZeneca, più adatto agli under 55. I ministri Boccia e Speranza incontrano i governatori insieme al commissario Arcuri. Proprio Arcuri lancia l'allarme: "Stiamo lavorando con uno schema che prevede 11e 200 mila, rispetto ai 28,6inizialmente previsti: oltre il 60% in meno" (PILLOLE DI VACCINO - IDISPONIBILI E QUELLI IN ARRIVO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS). Intanto, emerge che lafornirà all'Unione europea75didel suo vaccino ...

VoceAmicaItalia : #Vaccini, vertice governo-regioni. #BioNTech-#Pfizer: 75 mln dosi a Ue - SaCe86 : Il piano vaccini, nuovo vertice tra il governo e le regioni - Paola30502511 : RT @SkyTG24: Cambia il piano vaccini, oggi vertice governo-regioni. Arcuri: 'Manca 60% delle dosi' - statodelsud : Cambia il piano vaccini, oggi vertice governo-regioni. Arcuri: “Manca 60% delle dosi” - Pino__Merola : Cambia il piano vaccini, oggi vertice governo-regioni. Arcuri: “Manca 60% delle dosi” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini vertice

La posizione delle regioni approfondimentoanti Covid, Aifa approva AstraZeneca: cosa c'è da sapere Il 30 gennaio, in un primosul piano, dalle Regioni è arrivato un pieno ...L'incontro alla presenza dei ministri Boccia e Speranza. L'incontro necessario dopo i ritardi nella distribuzione deiPfizer e in vista dell'arrivo delle fiale di Astra Zeneca“Il sistema sarà attivo da lunedì 1° Febbraio – ore 12:00. In attivazione il portale della Regione Lazio per prenotazione della vaccinazione anti covid-19 per over 80”. Con questa dicitura, ...Niente leader e probabilmente ancora niente nomi. A Montecitorio si è aperto il secondo giro di consultazioni convocato da Roberto Fico. Nella sala della Lupa, poco dopo le 9.30, è cominciata la riuni ...